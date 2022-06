Stefán Mariann, a Magyarországi Montessori Egyesület elnöke is részt vett az oktatási-nevelési szakmai napon, amelyet a Csácsi-hegy lankáira költözött iskola új épületben rendeztek tegnap. Az elnök lapunknak elmondta, jelenleg körülbelül 250 Monstessori nevelési program szerint működő intézményt számlálnak országszerte, a legnagyobb létszámú – Budapest III. kerület – bázisintézményben 280 gyerek jár, a zalaegerszegi a középmezőnybe tartozik. Az egyesület elnöke arról is tájékoztatott, hogy már 1913-ban jelen volt a Maria Montessori (1870-1952 közt élt olasz orvosnő, pedagógus és pszichológus) által kidolgozott nevelési elvek szerint oktató iskola hazánkban, 1946-ig 46 iskola követte ezt a módszert, ami hosszú szünet után 1991-ben indult újra. Ma már állami és magániskolák is alkalmazzák a gyakorlatorientált, természetközeli, harmóniát, egymás tiszteletét fókuszba helyező oktatási elvrendszert.



Panyi Katalin mozgásórája az elsősökkel Fotó: Pezzetta Umberto



- Az intézményesülést nélkülöző évtizedekben sok pedagógus íratlanul is továbbvitte az alapértékeket – tette hozzá az egyesület elnöke, jelezve, a zalaegerszegi családias légkör, a gyermekbarát környezet országosan is irigylésre méltó. – Az egyesület életében sem történt még ehhez hasonló felemelő történet, ami az összetartozás, a kitartás, az elhivatottság példája. Összecseng Maria Montessori egyik legfontosabb üzenetével: „ tanítani szavakkal is lehet, de nevelni csak példaadással”.