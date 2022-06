Kiss László esperes-plébános a szentmise kezdetén emlékeztetett: András atyának immár leteltek a gyakorlati hónapjai, amelyek során a fürdővárosban szolgált az elmúlt egy évben.



– Nem kívánok neki mást, mint a Jóisten kegyelmét és segítségét, s egyben szeretném megköszönni, amit itt Hévízen végzett, hiszen a hitoktatástól egészen az idősekkel való foglalkozásig mindenben része volt, belekóstolt a pasztoráció örömeibe és nehézségeibe is – mondta Kiss László. – Azt kérem, a Jóisten áldása legyen rajta, s tudjon imádkozni a Zsoltárossal: mutasd meg utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak.



Az esperes-plébános hozzátette, András atyának azt kívánja, hogy azt a jót, amit a Jóisten elkezdett benne, tegye teljessé, majd azt kérte tőle, amikor szentmisét mutat be, vagy imádkozik, ne feledkezzen el a hévízi hívekről sem.



Szentbeszédében Mokos János, a keszthelyi Magyarok Nagyasszonya-templom káplánja emlékeztetett: az Emberfiát nagyon sokszor elűzik, nincsen szállása, s mindazoknak, akik követni akarják Jézust, szembe kell nézniük a lehetséges elutasítással.



– Nem biztos, hogy mindig befogadják, s meglesz mindaz, amire szüksége van – folytatta János atya. – Nem biztos, hogy lesz élelme, kap vizet, hogy a szomjúságát oltsa. Sokszor azokat, akik követik az Emberfiát, Krisztust, elutasítják és kivetik. Készen állunk-e erre?



Vagyis arra, hogy őszinte szívvel mondjuk Jézusnak: követlek, bárhová mégy – folytatta a káplán, majd arról beszélt, gyakran a csendes imádság, vagy az életünk tanúságtétele közben fogan meg az Istentől jövő gondolat.



Mokos János prédikációjában végül kiemelte, keresni kell azokat a helyeket, ahol befogadják az Evangéliumot, és azt el kell vinni mindenkihez.

A szentmise főcelebránsa, Solymos András hamarosan búcsút int Hévíznek, hiszen Rómában folytatja tanulmányait. A szentmisén köszönetet mondott, elsősorban a Jóisten kegyelméért, hogy a kispapság hat s élete eddigi 36 évében megtartotta, s a hévízieknek és a környékbelieknek is szeretetteljes imáikért, majd újmisés áldásban részesítette a híveket – ami teljes búcsúval jár.



Az újmise egy pillanata, elöl b-j: Kiss László, Solymos András és Mokos János

Fotó: HTV

Gyakran imádság közben fogan meg az Istentől jövő gondolat