A megyeszékhelyen működő belvárosi vendéglátóhelyek összefogása révén második alkalommal kínált hét végi koncentrált gasztronómiai élményt hét étterem Mustra Grill and Chill elnevezéssel. A tavaszi street food választékkal várt közönség az egyes helyeken lepecsételhette a Mustra Grill and Chill térképét, az összes pecsét megszerzésével pedig nyereménysorsoláson vehettek részt a vendégek. Az egységáron kínált fesztiválételek mellett italok sokféleségével találkozhatott a felhívást elfogadó érdeklődő, és változatos zenei stílusok között válogathattak, mivel naponta 17 órától kamarakoncertek is hozzájárultak a grillteraszok hangulatához. Az étkek street food jellege alkalmas volt a belvárosi sétára a hét vendéglátóhely között. Az étkek az összehangolt tervezés eredményeképpen változatos kóstolást tettek lehetővé.

A május 19–21. közt zajló akció eredményhirdetését tegnap tartották az Európa téren, ahol a város vezetése és a városlakók nevében Bali Zoltán alpolgármester mondott köszönetet a vendéglátó egységek jelen lévő vezetőinek, méltatva a mögöttünk hagyott két nehéz évet ellensúlyozó különleges összefogás eredeti gondolatát. A hét étterem vezetője pedig arról számolt be: az ötlet, az ételek, a vendéglátást kísérő minikoncertek sora és a szervezés elnyerte a zalaegerszegiek tetszését, ami jelzi, a múlt őszi „borfolyam” témájú hétvége sikerével együtt folytatásra érdemes az összefogás. A szervezés már el is kezdődött, a tervek szerint szeptember 8–10. közt számíthatnak az érdeklődők hasonló összehangolt akcióra. A minden helyszínt végiglátogatók és pecsételők közül a sorsolás Bálizs Zsuzsának, Szabó Mercédesznek és Kámán Tibornak kedvezett, ők egy delikátválogatással lettek gazdagabbak.