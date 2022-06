Az időszaki kiállítóteremben megnyitják a Rippl-Rónai Zalaegerszegen című tárlatot. A válogatás a 19–20. század fordulójának egyik legnagyobb hatású, nemzetközileg is elismert festőóriásának művészetét mutatja be. A kiállítási anyag 55 képzőművészeti alkotást és 6 egyéb, a hagyatéki anyagból származó tárgyat ölel fel, emellett megidézik a mester villájának hangulatát is. Az október 2-ig látogatható tárlat anyaga Kaposvárról érkezik.