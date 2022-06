Június 24-én pénteken 15 órától baráti csapatok főzésével indul a Szent Iván éji vigalom az Apáczai Csere János Művelődési Központban. Az év legrövidebb és legmágikusabb éjszakáján 18 órától kulturális műsorok szórakoztatják a közönséget, a téren szablyavívás, majd 20 órakor máglyagyújtás, zsonglőr és tűzzsonglőr bemutató, tűzugrás lesz. A gyerekeket kézműves foglalkozások, légvár, arcfestés és lufihajtogatás várja. Rossz idő esetén a rendezvény elmarad.

Június 24-én pénteken 19 órakor nyílik a Porta-Tájházban a 17. Zalaszentgyörgyi Nemzetközi Művésztelep, ahol köszöntőt mond Buday Mihály festőművész, Nagy Lajos fővédnök és Kovács Dezső polgármester, valamint Bényi Éva kiállítását megnyitja Szendi-Horváth Éva budapesti újságíró. Az egyhetes programsorozat alkalmával szombaton este pálinkamustra, vasárnap este zenés irodalmi est lesz Bischofné Heisinger Katalinnal, június 27-én hétfőn pedig Zajácz Tamás bőrműves beszélget Keresztes Ildikóval. Kedden a boldog békeidőket idéz Hóbor László bárzongorista és a Tornyos Táncklub, szerdán borkóstolót tartanak, majd egy hét múlva pénteken zárókiállítást rendeznek, ahol közreműködik Horváth Tibor gitárművész.

Június 25-én szombaton 8 órától Termelői és kézműves vásár lesz a felsőrajki pajta alatt, amire várnak minden kedves érdeklődőt.

Ugyancsak szombaton tartják 13 órától a Zalaszentmihályi Elszármazottak Találkozóját és Falunapot. A jó hangulatról a Kiskocsi Zenekar, Bálint Csaba és Kalocsai Zsuzsa, Éder Gabee gondoskodik, este fellép Szulák Andrea. A báli zenét a Pulzus Zenekar biztosítja.

Június 25-én szombaton Szent Iván napi mulatság lesz Gellénházán, ahol 13 órától gellénházi egytálételeket készítenek, 16 órától kulturális programok lesznek, ahol Szinetár Dóra, a Vajda József Népdalkör, a Körtánc Művészeti Iskola és az Ezer Rózsa Kertje Hastánccsoport lép fel, este utcabál lesz Pirzsók Picivel.

Június 25-én délután 14 órától Bagodi Történelmi Játékok rendeznek, ahol korhű módon hagyományőrzők mutatják be az egyes történelmi korszakokat (az ókori római és a reneszánsz kor, az 1849-49-es forradalom és szabadságharc, 80-as évek határőrizete). Előtte 13 órakor Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos és Sipos Ferenc polgármester felavatja az Ókori római szabadtéri bemutatóhelyet és sírkőmásolatot, valamint köszöntik a 2021-ben született gyermekeket.



Június 25-én a Múzeumok Éjszakáján Zalaegerszegen a Göcseji Múzeumban 18 órától várják programokkal az érdeklődőket, így többek között Bicskei József fényképész kiállítása nyílik, többször táncház, ingyenes tárlatvezetés, gyermekeknek többféle játékos foglalkozás lesz, a restaurátor-műhelyben feltárulnak a kulisszatitkok, a múzeumkertben sírrablókat kell keresni, s kincskereső kalandtúra indul a várostörténeti kiállításon. A kulturális műsorban közreműködik a Griff Bábszínház, a Canterina Kamarakórus, a Jazz & Me, azaz Berkes Dániel és barátai, s Katona Tibor fotóriporter is mesél a fényképezés mikéntjéről, majd Müller Péter Sziámival beszélget Pánczél Petra újságíró. A Göcseji Falumúzeumban este fél tízkor régi mesterségek elevenednek meg, 23 órakor kezdődik a Világegyetemisták koncertje, meglepetésvendég Müller Péter Sziámi.

A Zalaegerszegi Törvényszéken a bírósági vezetett csoportos épületbejárás 18.30-kor és 20.30-kor indul, az épület szabadon látogatható a rendezvény ideje alatt fél tizenegyig, ugyanitt bírósági tárlat lesz látható.

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 15 és 18 óra között szervezi programjait, ahol látható a Legek tárháza nevű könyves gyűjtemény. Lehet majd kézműveskedni a könyvtárossal, lesz interaktív gombkiállítás és retro játékokkal való játszás.

A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumban 18 órától új, a történelmi bányász-, kohász-, erdészkorsókat bemutató kiállítással várják az érdeklődőket. A családoknak a népszerű múzeumi rejtélyek programot, illetve mikroszkópos természettudományos foglalkozásokat tartanak Bánfalvi Péter amatőr csillagász 21 órakor tart előadást, s felhőtlen égbolt esetén távcsöves bemutató is lesz.

Június 26-án vasárnap 10 órakor Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, Balaicz Zoltán polgármester és Bali Zoltán alpolgármester felavatja a Vizslaparkban Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását, majd a téren családi programok szórakoztatják a közönséget, ahol többek között közlekedési akadálypálya, katonai szimulátorok, cicasimogató, játszóház, fegyverbemutató lesz, s kutyás programok, lovaglás, csokibemutató várja az érdeklődőket a parkban.

Június 26-án vasárnap 19 órakor a Zalaegerszegi Liszt Ferenc Vegyeskar a kertvárosi templomban évzáró jótékonysági koncertet ad.