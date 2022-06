Ezt a hajózásiszezon-indító sajtótájékoztatójukon jelentették be pénteken, egy katamaránon a tó közepén. Veigl Gábor vezérigazgató elmondta, hogy az év első öt hónapjában a tavalyi rekordévet is 35 százalékkal, közel 90 ezer utassal meghaladta a komp forgalma, a szállított kerékpároké 50 százalékkal nőtt. A hajózási szezon kezdetétől már több mint kétszer annyi utast szállítottak a társaság hajói, mint 2021-ben. Visszatért a kedv a hajóbérlésekre és partnerrendezvényekre is, így kerékpár- és futóversenyek, spinning komp és veteránautó-felvonulás is helyet kapott a kínálatukban. Hozzátette, a társaság kiegészítő szolgáltatására, a vízépítési tevékenységre is folyamatos a megrendelés.