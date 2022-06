A napirendi pontok között szerepel a most zajló Széchenyi tér felújításához kapcsolódó pótmunkák megrendelése, melynek összege meghaladja a 8 millió forintot. Mivel e pótmunkák nem számolhatók el a „Zöld város-Zöld Nagykanizsa” projekt keretében, ezért az önkormányzatnak saját forrást kell biztosítani a beruházásokhoz. A közgyűlésen szó esik még valószínűleg a Kanizsa Vízilabda Kft. támogatásáról is, melynek korábbi 10 millió forintos támogatási igényét egyszer már elutasította a testület. A kft. most újabb 10 millió forintos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, adótartozás miatt ugyanis nem tudnak hozzájutni a TAO-támogatáshoz.