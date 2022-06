A fiatalember és vele a szép lány Egerszeg vendége volt, fesztiválozni jött.

Fúvóstalálkozó: felvonulás határozott vezénylettel

Kossuth utca: a fejünk felett „zászlómennyezet” jelölte ki az EgerszegFeszt felségterületét

Blahaluisiana, Schoblocher Barbara

Bátran mondhatjuk, Zalaegerszeg egyik stabil védjegyévé vált a júniusi EgerszegFeszt, s azt is, hogy idén minden korábbinál többen töltötték a múlt hét végi három napot, estét, éjszakát a városi tereken, utcákon.

Dísz tér: az utcai étkek, italok gasztronómiai változatossága frissítette a közönséget

Nézelődők: generációkat ívelt át a kínálat

Széchenyi tér: a korábbi koncerthelyszín óriási kerthelyiséggé változott

Nem tudjuk, hány munkaórát emészt fel egy fieszta szervezése, a programok látogatóinak nem is ez a legfontosabb hír, legfeljebb azért, hogy megsüvegeljék mindazokat, akik már télen azon törik a fejüket, minek örülnénk június közepén.

Bringások, rolleresek: „Szeretlek, Egerszeg!”

Vendég: Vecsés és a spéci káposzta

A változatosságra nem lehetett panasz: A padlás musical, fúvóstalálkozó, Savaria szimfonikusok, néptáncosok versenye, népi zenekarok, bábszínház, templomi orgonahangverseny, Bot Gábor tenorja. Társastáncok, Dante zenekar, Konyha, Zaklatás, Shabby Blues Band, The Carbonfools, Leander Kills, Follow the Flow, Blahaluisiana, Margaret Island. Zalai és hazai progresszív könnyű­zene. Baleseti szimuláció, kutyasuli, versek, kéklámpás felvonulás, vadászati előadás, vecsési káposzta. Mindeközben rég látott ismerősök, barátok, borok, sörök, dödölle, kenyérlángos, kürtőskalács. Önfeledt gyerekzsivaj az alkalmi kölyökszigeteken. Az időjárás az elmúlt években ugyan szokott borsot törni az orrunk alá, idén eltekintett az égi áldástól. Innen üzenjük odafentre, jövő héttől KvártélyházNyár, augusztus végén vadpörköltfesztivál, szóval csak az üresen hagyott napokon eshet, igaz, abból nincs túl sok. Addig is nézegessék fotóinkat, ha részt vettek, azért, ha nem, azért, hogy jövőre ott legyenek.