Tegnap sétálós sajtóbejárás keretében találkozott az egerszegiekkel és a fesztiválra érkező vendégekkel Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László országgyűlési képviselő és Tompa Gábor, a fesztivál igazgatója. Mindhárman szóltak arról, hogy két év kényszerű szünet után szövi újra a közösség az összetartozás szövetét, a kibővült helyszín alkalmas arra, hogy minél többen élvezhessék a programokat és egymás társaságát. Balaicz Zoltán jelezte, a Kazinczy tér nagy befogadóképessége most vizsgázik, s ha megkedveli a közönség, az őszi vadpörköltfesztiválnak is helyet adhat.



Vigh László a kötetlen találkozókat emelte ki, hiszen a fesztivál számára is lehetőséget ad a baráti beszélgetésekre.



A rendezvény a nagyszínpadon a Zalai Táncegyüttes Tündérfonat című produkció­jával vette kezdetét, míg a Hevesi Sándor Színházban és a Ruszt téren kínált irodalmi, képzőművészeti programokon és teátrumban kulisszajáráson lehet részt venni. Ugyanitt zajlott a Pannon Tükör kulturális folyóirat bemutatója, a zsinagóga mellett pedig tánc és zumba kínált kikapcsolódást. A Kazinczy téri színpadon 20.30-kor kezdődött a Padlás című musical, a Dísz téren 18 órakor Máriás Zsolt és barátai, majd 22.30-kor Bot Gábor és a Savaria Szimfonikus Zenekar adott koncertet.