Balaicz Zoltán elsőként a Vizslapark történetéről mesélt a jelenlévőknek, így kiderült, miszerint egy 1800-ból származó oklevél „Visla hídjai kaszálóként” említi a területet. Később a patak is a Visla családról kapta nevét. 1927-ben - a nemrég posztumusz Díszpolgári címet kapott Czobor Mátyás akkori polgármester javaslatára - egy rész leválasztásával kialakították a Szent István teret. A Szent István parkot a II. világháború kitörése miatt nem tudták már létrehozni. 1969-ben Ifjúsági Park lett az új neve, 1970-ben pedig Lenin szobrát is felavatták, amit 1991-ben bontottak el. 1997-ben dr. Gyimesi Endre javaslatára készült el IV. Béla szobra, s felépült a címerház is. A polgármester végül köszönetet mondott mindazoknak, akiknek segítsége nélkül nem szépülhetne folyamatosan a közkedvelt nyolchektáros területet.



Az avatáson részt vett Mentes Andrea (jobbra) Vagány és Gecse Gábor Káosz nevű vizslájával

Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos elsőként felidézte, amikor középiskolásként reggelente itt járt el a park mellett. Bár az arculat azóta többször megváltozott, egy dolog biztos: a zalai megyeszékhely mindig élhető város, mindez pedig a felújítások mellett annak köszönhető, hogy sok a zöldfelület és park, mondta a képviselő. Szabolcs Péter szobrászművész köszöntőjében annyit jelzett, életigenlő alkotásaival mindig az emberekhez szeretne szólni. Bali Zoltán alpolgármester, önkormányzati képviselő hozzátette, sokkal jobb szoborkompozíció jött létre az eredeti elképzeléshez képest, ami a szobrászművész és Kovács Attila építész érdeme. Az ünnepségen D. Varga Ádám és Kovács Kata működött közre, a leleplezést követően pedig a Vizslaparkban kezdetét vette a városi gyermeknap. Többek között közlekedési akadálypálya, katonai szimulátorok, cicasimogató, játszóház, fegyverbemutató, kutyás programok, lovaglás, csokibemutató szórakoztatta a családokat.