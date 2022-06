Az eredendően nagykanizsai Mátés Erzsébet jókedvűen fogadta Hévíz első emberét, aki ajándékokat vitt, és az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt oklevelet adta át a házigazdának. A városvezető hangsúlyozta: az idősek megbecsülése természetes kötelezettség.



– Nekik köszönhetjük az alapokat, azt, hogy itt lehetünk és tovább tudjuk fejleszteni a várost – fogalmazott lapunk kérdésére Papp Gábor a köszöntés és kedélyes beszélgetés után. – Jó tanácsokat adnak, segítenek bennünket, s persze jár a tisztelet mind- azoknak, akik ilyen hosszú életet, vészkorszakokat éltek át, és nagyon sok emlékük van szeretett városunkról.



Szekszárdi Józsefné mindig is hitben élt, korábban a hévízi egyházközség munkájába is bekapcsolódott. Lapunknak pedig az életbölcsességét is elárulta: „a szegény is lehet boldog, csak ne utálja a dolgot”.



– Sorolhatnám kezdetektől fogva az emlékeimet, van benne jó is, rossz is – fogalmazott az idős asszony, miután megkóstolta a tiszteletére készített süteményeket. – Ám mindent tudomásul vettem, mert a lelki egyensúlyt az tartja meg, a Jóisten kegyelméből.



A 105. születésnapját ünneplő Erzsébet néni úgy folytatta: mindig szegény volt, de boldog, és a munkából is kivette a részét. Akinek pedig nála is kevesebbje volt, annak szívesen adott, amit százszorosan visszakapott az élettől. Most pedig azt üzente: aki gondolt rá ezen a napon, mindenkinek ugyanazt a jót, szeretetet kívánja: „erőt, egészséget, míg az életben van”.



Az otthonában élő Szekszárdi Józsefnét reggelente Szi-Márton Józsefné, napközben és esténként pedig rokona, Tamás Gizella látja el, gondozza és segíti. Természetesen ők – és szomszédja, Lázár László képviselő – is együtt ünnepeltek az asszonnyal, aki szerint a hosszú élet egyik titka: naponta egy kevés bor.