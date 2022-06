Erre a napra ismét felpezsdült Hévíz, ahol Legyél te is szuperhős! mottóval hívta a város vendégeit vidám mókázásra a vállalkozók egyesülete múlt szombaton.

Kotora Pál, a Hévízi Vállalkozók Egyesülete (HVE) alelnöke emlékeztetett: tavaly a Covid utáni első rendezvény volt a pünkösdi szuperhős-­játék, amely hatalmas sikert hozott, így nem volt kérdés a folytatás. Erre családok, baráti társaságok, közösségek jelentkezését várták.

– Sok visszajelzés érkezett hozzánk arról, hogy nagyszerűen érezték magukat a játékosok – folytatta Kotora Pál –, felszabadultan, vidám hangulatban töltötték ezt a napot, s olyan helyszíneket is felfedezhettek a városban, ahová egyébként nem jutottak volna el. Reméljük, megszerették Hévízt és visszatérnek hozzánk.

Az alelnök kiemelte: a pünkösdi játék elsődleges célja, hogy minél többen érkezzenek s érezzék jól magukat a városban, emellett pedig arra is lehetőséget kínál, hogy a vendégek megismerkedjenek Hévíz vállalkozásaival s kínálatával.

A 15 állomásból minimum ötöt kellett teljesíteni a garantált nyereményhez, ami csokoládé volt, illetve a szerencsekerék megpörgetésével további édes meglepetések várták a játékosokat. Aki nyolc helyszínen járt, az akár szállodai szolgáltatást, illetve vásárlási utalványokat is nyerhetett. Sőt, azok között, akik szelfit töltöttek fel saját oldalukra, kétszemélyes vacsorameghívást sorsoltak ki.

A nap során a Farmerkirály melletti dobókockás feladatnál találkoztunk Hanzély Boglárkával és Zsófiával, akik családjuk körében minden pünkösdkor ellátogatnak Hévízre, s mivel tavaly tetszett nekik a játék, így idén is belevágtak. Mint elárulták, emellett fürdenek a Hévízi-tóban, ellátogatnak Keszthelyre és felkeresik a termelői piacot is.

A fürdővárosban persze nem meglepő, de külhoni próbázók is szép számmal akadtak.

– Három kislányom van, őket nagyon érdekelte ez a játék – árulta el az orosz Irina, aki családjával már két éve Hévízen él. Hozzátette: nagyon jó az ötlet, a program, azt tervezik, ők valamennyi állomáshelyet végigjárják.

Berta-Tóth E. Manuélánál a Tourinform-iroda előtt egy hévízi iszappal megtöltött akváriumban elrejtett tárgyakat kellett „vakon”, tapintás alapján azonosítani. Taviró­zsát, gumikacsát, teknősbékát, vízisiklót és egy elsüllyedt hajót kellett megtalálnia a résztvevőknek.

– A gyerekek nagyon szeretik, s a szülők is előszeretettel beszállnak segíteni – fogalmazott Hévíz turisztikai cégének marketingmenedzsere.

Pollák Zsuzsanna, a Hévízi Vállalkozók Egyesületének egyik alapító tagja a termelői piacon csábította játékra az érkezőket, akiknek egy gyümölcsös aromájú ételízesítőt kellett megtalálni a vásártér egyik standján. A segítség annyi volt csupán, hogy „ezt a gyümölcsöt a mackók is szeretik”. A málnaecetről az is kiderült: a fogyókúrázók számára is igazi kincs lehet.