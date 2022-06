Mint azt Unger Ilona, a nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta: a 28. táborra került sor a múlt héten, mely meglátása szerint az egyik legsikeresebb volt az elmúlt közel 30 év táborai közül.

- Hatvannégy diák vett részt a Miniszterelnökség támogatásával megvalósult táborban, ami nagyon szép szám - szögezte le Unger Ilona. - Már tavaly is kiterjesztettük a tábort azokra a kisdiákokra, akik szeptemberben kezdik meg az iskolát, tehát leendő elsősök. S jöttek a táborba - igaz, immár segítőként, közösségi szolgálatosként - harmadikos középiskolások is, így nem túlzás azt mondani, hogy ebben az egy hétben generációkat, 12 évfolyamot sikerült összekapcsolnunk. A tábor révén meg tudtuk céljainkat valósítani, értem ez alatt a nyelvünk megőrzését, gyakorlását, ápolását, gyűjteményeink bemutatását. A gyerekek egyebek közt német nyelvű kvízt töltöttek ki, amihez meg kellett ismerkedniük Szepetnek valamennyi szegletével. A hét során német nyelvi, kézműves, és játékos-mozgásos foglalkozásokon is részt vettek. Koktélkészítés, vetélkedő, szituációs játékok, versikék tanulása színesítette a programot. Megismerkedtek a kavicsfestés rejtelmeivel, dolgoztak sólisztgyurmával, készítettek német nyelvű plakátokat, recepteket. Sóstainé Márfi Ibolya helytörténész interaktív tárlatvezetést tartott a résztvevőknek, mely során a szepetneki közös gyűjteményt ismerhették meg a gyerekek. S természetesen, kirándultunk is, hagyományosan nemzetiségi német területre, ez alkalommal Baranya megyébe, Pécsre.