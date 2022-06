Horváth Erikától azt is megtudtuk: a magaságyásban szépen díszlő zöldségnövények mellett gyümölcsfákat és bokrokat is ültettek. Vannak alma-, körte-, szilva- és barackfájuk, egresük, ribiszkéjük, málnájuk, áfonyájuk, tüskétlen szedrük. Hozzátette: amennyiben szükséges és igény mutatkozik rá, a közösségi kert tovább bővíthető. Végül azt is jelezte: az önkormányzat a kerttel indult a Legszebb Konyhakertek versenyén, a településen belül pedig meghirdették a legszebb kertek helyi versenyét.