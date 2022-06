Az önkormányzati cég a legutóbbi képviselő-testületi ülésre terjesztette be a tavalyi beszámolóját és az idei üzleti tervét. A beszámolóból kiderült, hogy társaság nyereségesen gazdálkodott, az adózott eredménye több mint 11,2 millió forint volt. Tavaly a városközpont mellett már a városrészek zöldterület-gondozási feladatait is ellátták, emiatt nőtt a munkavállalói létszám. A sportcsarnok üzemeltetése rentábilis lett az új bérleti szerződéseknek köszönhetően, és új szolgáltatásokat vezettek be a termálfürdőben – ez mind segítette az eredményes gazdálkodást. A nettó árbevétel meghaladta a 106 millió forintot, ami 27,2 százalékkal meghaladja az előző évit.



A Kft. idei végleges üzleti terve ugyanakkor közel 7,8 millió forintos veszteséggel számol az idei évre, ami azonban nagyságrendekkel kevesebb, mint az előzetes üzleti tervben szereplő összeg (több mint 13 millió forint). A zöldterület-gondozásból és a termálfürdő üzemeltetéséből várható a veszteség, mert ezek a területek igénylik a legtöbb élőmunkát, aminek a költségei jelentősen nőttek. A termálfürdőnél szintén a személyi jellegű kiadások 65 százalékos, valamint a közüzemi díjak közel 50 százalékos emelkedése fordítja várhatóan mínuszba az eredményt.