A visszaszámlálás elindult: már csak négyet kell aludni és két esztendő kényszerű kihagyás után pénteken végre ismét elstartol az EgerszegFeszt, amely olyan fellépőket hoz el a megyeszékhelyre, mint a Follow the Flow vagy a Margaret Island. A település utcáin végigvonul egy mentőhajó is, megnyílnak továbbá a színház kulisszái, s bor- és gasztrokorzóvá változik a teljes belváros. Egyebek mellett ezt kínálja látogatóinak június 17. és 19. között az ország legnagyobb ingyenes városi fesztiválja.

Forrás: user

Az élet újraindulásának egyik legfőbb bizonyítéka, hogy végre ismét egymást követik a városban a korábban nagy népszerűségnek örvendő programok, így például a múlt héten magunk mögött hagyott Göcseji Prószafesztivál vagy a Street Food Weekend. Most pedig itt a nyár egyik legjobban várt eseménye, a megújult EgerszegFeszt, amely nemcsak zenei és gasztronómiai élményt kínál, hanem találkozási lehetőséget is, tovább erősítve a városhoz való lokálpatrióta kötődést – bocsátja előre Balaicz Zoltán polgármester. – Örülünk, hogy újra készülhetünk erre a nagyszabású rendezvényre, amelyet Zalaegerszeg 775 éves jubileumának részeként szervezünk meg idén. Azt kívánom valamennyiünknek, hogy legyen jó idő, legyünk sokan, fesztiválozzunk együtt és újra mutassuk meg Zalaegerszegnek azt a kedves, mosolygós, vidám arcát, amit utoljára 2019-ben láthattunk.

Bár az EgerszegFeszt „hivatalosan” pénteken kezdődik, a hozzá kapcsolódó Nyitott Fesztivál már csütörtökön elstartol. Dr. Besenczi Árpád, a Hevesi Sándor Színház igazgatója leszögezte: örömmel csatlakoztak a rendezvényhez s nyitják meg a teátrum kapuit a nagyközönség előtt. Két színházi előadás mellett lesz irodalmi találkozó, könyvbemutató, festőperformansz és kulisszajárás, a gyerekeket pedig a Ruszt József térre várják mesekoncertre és bábjátékra. Remélik, az intézmény ezáltal még jobban beépül a város

kulturális szövetébe. – Kinőttük az eddigi teret, így megváltozik, kibővül a fesztivál helyszíne, a Széchenyi téri nagyszínpad átkerül a Kazinczy térre, s további két színpadon, a Dísz téren és a zsinagógaparkolóban zajlanak majd az események, s lesz gasztroszínpad is – hangsúlyozza Tompa Gábor fesztiváligazgató, hozzátéve: így válik az EgerszegFeszt az ország legnagyobb ingyenes belvárosi fesztiváljává.

A Dreher nagyszínpadon olyan előadók váltják majd egymást, mint a The Carbonfools, a Leander Kills, a Follow the Flow (szombat), valamint a Blahalouisiana és a Margaret Island (vasárnap), és sokak örömére a Kvártélyház bemutatja A padlás című félig mese-félig musicalt (péntek). A Tarr fesztiválszínpadon egyebek mellett országos hírű helyi előadók (Bot Gábor, Shabby Blues Band) számítanak a közönség figyelmére, míg a Harmadikszínpadon pénteken a táncé lesz a főszerep, szombaton folktérré alakul a tribün, vasárnap pedig gyereknapnak ad helyet.

Kitelepül és különlegességgel készül a Zalavíz, a NasteBau zöld rendszereket épít, „valami felkerül a ház tetejére is”, mondja titokzatosan mosolyogva

Tompa Gábor. A több mint húszméteres Fradi-kamion a Nagytemplomnál várja az

érdeklődőket. Szombaton lesz a XX. Zalaegerszegi Fúvószenekari Találkozó, amit megelőz a kéklámpás felvonulás, erre egy mentőhajó is érkezik, s megrendezik a XXIV. Kárpát- medencei Verbunkversenyt és a II. Kárpát-medencei Párostáncversenyt is, a Széchenyi téren és a Kossuth utcán, valamint a Dísz téren borés gasztroutca kínál mindent, „mi szem-szájnak ingere”, s két díszvendég is lesz: Keszthely és Vecsés. Utóbbi híres savanyú káposztáját kínálja majd s székelykáposztát is főznek. A Festetics-kastély munkatársai pedig korhű ruhákban érkeznek a fesztiválra, s egy hintót is hoznak magukkal.