– Az elmúlt időszakban végre meg tudtuk tartani azokat a hagyományos zalaegerszegi programokat, amelyek fontosak a város identitása, a lokálpatrióta öntudat és a közösséghez való kötődés szempontjából. Ebbe a sorba illeszkedik az idén negyedik alkalommal megszervezett Restart fesztivál is, amely július 2-án és 3-án várja az érdeklődőket, ezúttal nem a belvárosban, hanem a sportcsarnok előtti téren és környékén – mondta Balaicz Zoltán polgármester a tegnapi beharangozó sajtótájékoztatón.

Emlékeztetett: a cél a kezdetektől az volt, hogy legyen egy olyan rendezvénye is a városnak, ami nem a zenéről és az evés-ivásról, hanem a sportról szól, s az egészséges életmódot állítja fókuszba, hozzájárulva ahhoz, hogy Zalaegerszeg a sport egyik vidéki fellegvára legyen. A programot hamar megszerették a helyiek, a környékbeliek és a turisták is, s odáig fejlődött a 2017-ben elstartolt rendezvény, hogy 2019-ben már 17 országból érkeztek résztvevők.

Két év kényszerű kihagyás után most a szervezők újraindítanak, ismét országos, nemzetközi kitekintésű sportfesztivált hoznak Zalaegerszegre. A program részleteiről a két főszervező, Horváth Szilárd és Szabó Zoltán számolt be a sajtótájékoztatón. Elhangzott: a fesztivál részeként ismét megrendezik a Restart Funkcionális Fitnesz Nemzeti Bajnokságot, amely világbajnoki kvalifikációs verseny is egyben, továbbá a nemzetközi Boxart Ökölvívó Kupát és a Restart Edelmann Basketball Weekendet. Lesz spártai akadályverseny és „fit színpad”, ahol a város edzői, edzőtermei és tánccsoportjai mutatkoznak be, s indítanak vezetett gyalogos és kerékpáros túrát (utóbbihoz akár biciklit is biztosítanak). Vasárnap megrendezik a futók körében rendkívül népszerű városi félmaraton és váltóversenyt, s Korlátok nélkül címmel fogyatékkal élőknek is szerveznek programokat (handbike-verseny, kerekes székes vívás és kosárlabda stb.). (A Restart fesztiválról hamarosan részletesebben is olvashatnak.)