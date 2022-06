A fejlesztésről Zsuppánné Horváth Mária polgármester elmondta: az elmúlt időszakban az intézmény külső része újult meg, most pedig, a nyári szünet beköszöntével megkezdheti a kivitelező a belső korszerűsítést is.

– A Magyar falu programhoz benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, ennek köszönhetően 40 millió forint támogatást kaptunk óvodánk felújításához – hallottuk a polgármestertől. – A munkálatok az év elején, januárban kezdődtek, miután a szülők, barátok segítségével kipakoltunk a padlástérből. Az első fázisban a födém szigetelésére, az épület külső, 10 centiméteres hőszigetelésére, vakolására és színezésére került sor. Most, az óvodai tanév befejeztével kezdetét veszi a beruházás második üteme, amely az intézmény belsejét érinti.

Zsuppánné Horváth Mária elmondta: a munkálatok során a vízvezeték-, villamos hálózat és fűtésrendszer teljes korszerűsítésére, cseréjére kerül sor. A szakemberek elvégzik a vakolatjavítást, festést és új parkettát is kapnak a helyiségek. Az önkormányzat várhatóan több mint 3 millió forinttal járul hozzá a beruházáshoz, amit az építőanyag­árak drasztikus emelkedése tesz szükségessé.

– A határidő szoros, augusztus közepéig végeznie kell a munkával a kivitelezőnek, szeptembertől pedig kétcsoportos óvoda leszünk – tette hozzá a településvezető. – Azért döntöttünk így, mert most 36 gyermek jár az oviba és azt gondoltuk, könnyebb lesz az óvónők munkája, ha ezt a létszámot két csoportra bontjuk.

A projekt keretében új játszótér is készül az óvoda udvarán – a régi játszóeszközeit ugyanis el kellett bonta­niuk, mert már nem teljesítették az uniós követelményeket. Ennek kivitelezése is folyamatban van, s a tervek szerint az augusztus 15-i nyitással a játszóteret és a megújult óvodát egyaránt birtokba vehetik a gyerekek. Az intézménybe nemcsak helyből, hanem a szomszédos településekről is járnak gyerekek.

A polgármester kérdésünkre elárulta: pályázati támogatásból szeretnének új aszfaltburkolattal ellátni egy körülbelül 100 méter hosszú külterületi, hegyi utat, a közfoglalkoztatottakkal pedig annak környezetét tették rendbe, ügyelve a csapadékvíz-elvezetés anomáliáinak kiküszöbölésére.