- Egyszóval a legtöbb országban mindenféle megkötés nélkül lehet utazni, mely a nyári időszakban a turisták nagyon jó hír - mondta Kiss Lászlóné Vali, a Hello Travel utazási iroda utazási tanácsadója. - A korlátozásokat először a görögök oldották fel, majd következtek az olaszok, majd a többi ország is csatlakozott hozzájuk. Sokkal könnyebb utazni, valósággal kitárult a világ, vagyis Európa. "Kinyitottak" a tengerpartok, a városok, itt az utazókat, ahogy a vírus előtti időkben, úgy most is nagy szeretettel fogadják.

Hozzátette: néhány légitársaságnál a repülőn még kell arcmaszkot viselni, de nem mindenütt, erről az utasokat mindig tájékoztatják. A vírus még jelen van, ezért érthető az óvatosság, előfordulhat olyan társaság, ahol esetleg negatív tesztet kérnek. Utóbbi óvintézkedés viszont ritka. Amelyik ország feloldotta a covid-korlátozásokat, ott kizárólag az egészségügyi intézményekben, kórházakban és szociális intézményekben kötelező a szájmaszk, bár ez a turistákat nem érinti.

- A dél-zalai utasok körében népszerűek az autóbuszos városlátogatások, a legnépszerűbb repülővel elérhető célpont pedig Törökország - folytatta. - Kiválóak a szállodáik, és ár-érték arányban jó választás. Ezt követi Görögország, az autóval pedig a legtöbben Horvátországba utaznak nyaralni, ezt követik az olasz tengerparti helyszínek.