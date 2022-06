Az esemény reggel 9 órakor szentmisével indult, majd főzőversenyre került sor. A hivatalos megnyitót 13 órakor tartották, amikor is Kovács Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket. – Az idei rendezvényünket kicsit másképp szervezhettük meg, mint a tavalyit, mert egy sikeres pályázatnak köszönhetően hat település közösen vásárolt meg és megosztva használ majd a jövőben egy rendezvénysátrat – bocsátotta előre Kovács Tamás polgármester, aki arra is kitért: a település legújabb fejlesztése egy Magyar falu program által támogatott új játszótér. – Sikerült beszereznünk egy színpadot is, ami azt gondolom, méltó körülményeket kínál a kulturális produkciókhoz. Rendezvényünket a Dombhátról Dombhátra című pályázati projekt keretében tartjuk meg. A falubográcsban pedig vaddisznópörkölt rotyog, melyből fogyaszthat minden kedves vendégünk. Megtekinthetők továbbá a nyugdíjasklubunk által készített mézeskalácsok, melyekből vásárolni is lehet.