Régi álom valósult meg 1969. szeptember 14-én Zalaegerszegen, ugyanis ezen a napon 17 millió forintból elkészült a megyeszékhely első uszodája. A Zalai Hírlap a nyitás után két nappal, szeptember 16-án számolt be a „zalaegerszegi tisztasági fürdő és fedett uszoda” avatásáról. A cikkből az is kiderül, hogy az ünnepség után a középiskolások úszóversenyével indult meg az élet a létesítményben.

A Zalai Hírlap újságcikke

Sok igényt kielégített

Az épületben helyet kapott 25X12,5 méteres medence mellett, kávézó, pihenőhelyek, valamint férfi és női fodrászat is várta a vendégeket. Mai szemmel furcsának tűnhet, de a büfében a péksütemények és üdítő mellett alkoholt is lehetett vásárolni.

Fürdőzők 1973-ban

Ahogy már említettük, az uszoda tisztasági fürdőként is üzemelt. A Zalai Hírlap a nyitás után közölt egész oldalas cikkében így írtak róla: „Jelen pillanatban a város lakosságának még csak mintegy hatvan százaléka részesül közműves vízellátásban, a lakások hetven százaléka még nincs bekötve a csatornarendszerbe, s így viszonylag kevés a fürdőszoba is. Ha nem is teljes megoldást ad, de kétségtelenül enyhíti a hiányt az új létesítmény 15 fürdőszobája.”

Az uszoda fodrászata 1974-ben

Akkoriban az egész napos felnőtt belépő 8 forintba, a kádfürdő használata 6 forintba, a zuhanyzóé pedig 4 forintba került. Az uszodában fürdőruhát is lehetett kölcsönözni: a nőknek ez 5 forintjába, a férfiaknak pedig 3 forintjába került. Akkor sem kellett aggódni, ha a kedves látogató otthon felejtette a szappant, hiszen 1 forintért szintén vásárolhattunk belőle a helyszínen.

Az évek során az épület több felújításon is átesett, a legnagyobbra a '90-es évek során került sor. Az uszoda ekkor kívülről is megújult, de medence mérete nem változott.

Külső felújítás 1993-ban

Emberi csontok kerültek elő a munkálatok során

Bizonyára még sokan emlékeznek, amikor 2020 nyarán az új uszoda építése során emberi csontok kerültek elő a földből a városi strand területén. A törzsgyökeres zalaegerszegieknek ez nem volt meglepő, ugyanis a helyén egészen 1921-ig itt köztemető működött.

Strandolás a '70-es években

Az uszodához tartozó városi strand története egyébként 1949-ig nyúlik vissza, ekkor vették tervbe először a kialakítását. A konkrét helyszínt csak 1954-ben határozták meg, a választás pedig a régi, lezárt köztemető helyére esett. Ez a terület elég nagy volt, ráadásul a város központjában állt, így könnyen elérhető volt a lakosok számára. A strand végül 1956-ben nyílt meg, 50X20 méteres úszómedencével, valamint egy gyerekmedencével.