Ennek jegyében a Határőr és Rendőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete évről évre megszervezi baráti-bajtársi találkozóját, melyre nemrég került sor Letenyén. A rendezvény immáron több, mint két évtizedes múltra tekint vissza, így komoly hagyománynak nevezhető. Az egyesület még az aktív határőr érából merítette a kapcsolatokat a Muraköz megyei és a Varasd megyei Belügyi Dolgozók Nyugdíjas Egyesületeivel, továbbá személyes kapcsolatok révén csatlakozott az együttműködéshez a Marcali Honvéd Nyugállományúak Klubja is.



A négy nyugdíjas egyesület együttműködési megállapodást kötött, mely alapján minden évben más-más helyszínen közös rendezvényt tartanak egymás kultúrájának megismerése, a barátság elmélyítése céljából. Bíró László, nyugalmazott rendőr ezredes, a nagykanizsai egyesület elnöke lapunknak elmondta: utoljára 2019-ben Varasdon került sor a rendezvényre, 2020-ban pedig a Határőr és Rendőr Nyugdíjasok Nagykanizsai Egyesülete lett volna a házigazda, ha a járványügyi helyzet meg nem hiúsítja a találkozót. A jelenlegi, korlátozások nélküli időszakot kihasználva az egyesület vezetősége úgy döntött, hogy a rendezvényt most megtartja, még hozzá Letenyén, a horvát határ melletti kisvárosban.



A közel 100 fős csapatot Mikóné Farkas Ildikó alpolgármester köszöntötte, aki ismertette a megjelentekkel a város történelmét és nevezetességeit, majd rövid megemlékezést tartottak a város első világháborús emlékművénél, ahol koszorút, mécsest helyeztek el a katonahősök tiszteletére. Aigner Géza plébános vezetésével megismerkedhettek a Jézus Szíve templommal, s annak történetével is. A résztvevők megtekintették a hivatal látványos mozaikképét, a város különleges könyvtárát, a kastélyban megnyílt helyi határőr-történeti kiállítást, valamint Letenye jelképét, a platánfát. A közös ebéd után jó hangulatban, nótázással fejeződött be a nemzetközi nyugdíjas találkozó, ápolva és fenntartva a hagyományokat.

Galéria: