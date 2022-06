A település múltjának kutatását, az emlékek őrzését feladatának tekintő Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület szervezésében valósult meg a kiállítás. A bemutatott fotók az egykoron Lovásziban élt, az olajiparban dolgozó Szakonyi István Pál gyűjteményéből valók.

Szakonyi István Pál 1922-ben született Pécsen, iskoláit is ott végezte. 1942-ben helyezkedett el Lovásziba, az akkor ott épülő, Európa legnagyobb kompresszor- és gazolinelválasztó telepének építésénél szerkesztő és tervező technikusként. 1943-ban vonult be katonai szolgálatra a második világháborúban, 1945-ben francia fogságba került, ahonnan visszatért Pécsre, utólag tudjuk hogy szerencsésen. Fokozott izgalmában leugrott a vonatról a szerelvény beérkezése előtt a város határában. Ez volt a szerencséje, mert az állomáson szovjet katonák várták az érkezőket és egyenesen málenkij robotra küldték a hadifoglyokat. 1945 májusában tért vissza Lovásziba, ott ismerkedett meg leendő feleségével 1947-ben, akivel a következő évben házasodtak össze. Éva lányuk 1950-ben, Tamás fiuk 1953-ban született. Szabadidejében fotókat készített családjáról és otthonáról, a lakótelepről, megörökítette az ott élőket 1947 és 1955 között. 1956-ban beválasztották az üzemi munkástanácsba, sőt, vezetői pozíciót kínáltak neki, de a gyerekekre hivatkozva visszautasította későbbi nagy szerencséjére, mert aki helyette elvállalta, az a forradalom után 13 év börtönbüntetést kapott. De így sem kerülte el a nehézségeket. Hiába mondott le 1957-ben a tanácsi helyéről, meghurcolták és az ÁVÓ laktanyában is eltöltött egy napot a falhoz állítva. Következő év tavaszán azonnali hatállyal elbocsátották forradalmi magatartása miatt, aztán kilakoltatták a családot a lakótelepi lakásból. Nagykanizsára mentek dédszüleihez. A személyigazolványába pedig belepecsételtek egy megbélyegző számsort, ami miatt sehol sem adtak neki munkát. Pécsett próbált aztán szerencsét, a helyi hőerőműhöz vették fel, ahol műszaki ügyintéző, később a gépészeti részleg vezetője lett. A hőerőműtől ment nyugdíjba 1982-ben, közben tanított is. 2008-ban hunyt el.

A kiállítás megnyitóján János Ferenc, a Kerka-völgye Baráti Kör Egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, köztük dr. Szakonyi Évát és Tamást Pécsről. Elmondta, hogy azért ezt a helyszínt választották a kiállításnak, mert az 50-es években központi hely volt Lovásziban a strand melletti akkori kantin, és azért helyezték a fotókat a külső falra, hogy bármikor elérhetők legyenek.

A tárlaton 40 képen tekintő meg néhány részlet Lovászi múltjából és a fotós életéből. Ezeket Szakonyi István Pál unokája, Szakonyi Balázs bocsátotta az egyesület rendelkezésére. Szakonyi Éva érdeklődésünkre elmondta, hogy jó emlékei vannak Lovásziról, igaz 7 évesen elkerült a faluból, azóta is néhányszor visszalátogattak. A kiállítás nagy örömmel töltötte el őket.