A több helyi intézményből érkező ünnepelteket Horváth László, a város polgármestere köszöntötte. Szólt arról, hogy immár 30 éve ünnepeljük a Semmelweis-napot, de nem ez az egyetlen aktuális évforduló. Száz éve, 1922-ben kezdte meg tevékenységét Lentiben Hodorovics Hetés Ferenc körorvos. Beszélt a település egészségügyi ellátásnak történetéről is, kiemelve a szakorvosi rendelőintézet fejlesztéseit. Elmondta, hogy az intézmény korszerű eszközparkkal szolgálja Lenti 8 ezer és a térség mintegy 20 ezer lakosát, de itt működik a fogyatékosok nappali intézete és az egészségfejlesztési iroda is. Kiemelte, hogy az önkormányzat támogatja a helyi egészségügyet, az idősgondozást, működtetik a házi- és gyermekorvosi ellátást, védőnői szolgálatot, az ügyeletet, családsegítő szolgálatot. Hangsúlyozta, hogy az ünnepeltek lelkiismeretes, kitartó munkájának köszönhetően kiválóan működnek az érintett intézmények és a pandémia alatti helytállást is megköszönte nekik.