Nem panaszkodtak a jó időre a mesterek és tanítványok, pedig a nyári melegben sem lehetett hűsölni a fújtató és az üllők mellett. A korábbi alkalmakhoz hasonlóan idén is kezdőknek és haladóknak hirdették meg a kurzust. A résztvevők jórészt a Dunántúlról érkeztek, de volt, aki Kecskemétről utazott a zalai megyeszékhelyre, s volt olyan, aki mind a négy alkalommal visszatért a táborba. Az alapfogásokat, illetve az egyéni igények alapján a nehezebb technikákat ezúttal is Csiszár Tibor kovácsmester, Népi Iparművész és Vass Krisztián kovács mutatta meg. A szervezők csupán annyit kértek, hogy az ügyesebbek lehetőleg konkrét elképzeléssel, tervrajzzal érkezzenek. Az sem gond, ha valaki teljesen az alapoktól kezdi az ismerkedést ezzel a nehéz, ám mégis sikerélményt adó mesterséggel, tájékoztatta lapunkat Prokné Tirner Gyöngyi intézményegység-vezető. A résztvevőknek mindig tud újat mutatni Csiszár Tibor, akinek felügyelete mellett biztosan koppannak a kalapácsok az üllőn.

- A résztvevők többnyire hobbiszinten, kedvtelésből űzik ezt a mesterséget – mondja az oktató. – Most faszerszámokat készítünk, ugyanis van közöttünk asztalos. Éppen most vágtam le az anyagot egy fafúró megmunkáláshoz. Emellett fokost szeretnénk kovácsolni. Mindig akad olyan, aki most ismerkedik az alapokkal, az anyagmegmunkálással, például a nyújtással, hajlítással, lyukasztással, ez utóbbi egyáltalán nem egyszerű fogás. Azt már az elején mindenki megtanulja, miként vigyázzon a másikra, s ne okozzunk egymásnak, magunkank égési sérülést.

Egy biztos, a tábor végére a résztvevők az elképzelt kovácsolt remekkel térhetnek haza, s az oktatók csakis dicsérő szavakkal, a hetet összegző szakmai tanácsokkal bocsátják útjukra a lelkes táborlakókat.