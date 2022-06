A Somogy Megyei Polgárőr Szövetség támogatásának köszönhetően Somogy megyében kísérleti jelleggel folyik az Apró polgárőr program. Legutóbb a helyi általános iskola 3. és 4. osztályos tanulóinak a gyalogos- és kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályairól tartottak előadást. Mint minden alkalommal, most is a helyes közlekedéshez szükséges kisebb ajándékokat is kaphattak a gyerekek Poór Gyula, a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség elnöke jóvoltából. Képünkön a gyerekek és az előadó láthatók az egyik ilyen ajándékkal.