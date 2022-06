Így keletkeztek Kisbucsa határában is tőzegtavak, ma két tó is található itt a patak mentén. Az egyik tó környezetének érintetlenségét a természetvédelmi hatóság megtartaná, a másik tó magántulajdonban van, s még nem történt meg a rekultivációja. A jövőben kialakulhat erre egy szép vízi világ, főleg, hogy most készült el a faluvégén egy összekötő út, mely a Nepomuki Szent János kápolnánál a búcsúszentlászlói úthoz csatlakozik.

Június 2-án jelent meg riportunk Kisbucsa turisztikai lehetőségéről, a „Mert az Ön faluja is rajta van a térképen!” sorozatunkban, amelyben ezekről a lehetőségekről is szóltunk. Viszont, az akkori borús, esős időben nem tudtunk olyan fotókat készíteni, amelyek méltón reprezentálnák e mesés vízi világot. Ezért látogattunk el újra a Szévíz völgyébe, hogy bemutathassuk az itteni tavakat.