Maci

A csodaszép ivartalanított husky keverék szuka 2017 novemberében született. Mielőtt a menhelyre került Gógánhegyen kóborolt, gazdája lemondott róla. Emberekkel szemben eleinte félénk, de ismerkedés után már hagyja magát simogatni.

Maci mellé nem árt az erős kerítés Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Csak tapasztalt gazdi mellé ajánlott! Mivel hajlamos a szökésre, elkél mellé az erős kerítés, egyébként a kinti-benti tartás számára a legideálisabb. Kanokkal kijön, a szukákat és a cicákat viszont nem szeretni. Alapvetően kedves jószág, de sokat kell vele foglalkozni. Tudj meg róla többet!

Gizmo



Gizmo 2020. decemberében született, ivartalanított border terrier keverék kan. Gazdái hozták be, de nem tudtak mit kezdeni aktivitásával, emiatt idősek mellé nem is ajánljuk.

Gizmo kezdő kutyatartóknak is jó szívvel ajánlott Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Kedves, barátságos, emberközpontú kutya, akár kezdő kutyatartóknak is jó választás lehet. Gyerekek mellé is vihető. Egyszer már örökbe fogadták, de szökőssége miatt ismét a menhelyre került, e miatt lakásba fogadható be. Részletek itt.

Fürge

A két éves füge egy ivartalanított keverék szuka kutyus. A gyepmester fogta be, így került a menhelyre. Kedves és barátságos, kiváló családi kedvenc lehet belőle. Gyerekek és idősek mellé egyaránt örökbe fogadható, és kezdő kutyatartóknak is jó választás.

Fürge imádja az embereket Fotó: Bogáncs Állatmenhely

Bár kanokkal jól kijön, szukákkal is szoktatható, inkább egyedüli kutyának ajánlott, hogy rá irányuljon minden figyelem és foglalkozás, mert szeret a középpontban lenni. Cicákat kifejezetten nem szereti. Pórázon sétál, szeret sétálni. További részletek itt.