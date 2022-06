Előbb szentmisét tartottak, majd a helyi labdarúgócsapat a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség együttesével csapott össze barátságos mérkőzésen. Ekkor tartották a bajnoki éremátadást a Rédics KSE labdarúgócsapatának, az együttes ugyanis a megyei bajnokság harmadosztályában megnyerte a nyugati csoport küzdelmeit. A programsorozat természetesen hétfőn is folytatódott. Délelőtt a sportpályánál főzőverseny kezdődött, melyre 16 csapat nevezett. A délutáni program elején Soós Endréné polgármester köszöntötte a megjelenteket, és kifejezte örömét, hogy a koronavírus- járványon túljutva újra összegyűlhettek erre az eseményre.

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, miniszteri biztos is jelen volt a programon, aki köszöntőjében megemlékezett a nemzeti összetartozás napjáról, melynek a határtérségben, így Rédicsen is különös jelentősége van. Emellett szólt a falvak fejlesztési lehetőségeiről is. Ezt követte a főzőverseny eredményhirdetése. Nem volt könnyű dolga a zsűrinek, ízletes, házias, magyaros ételeket készítettek a csapatok, szerepelt a kínálatban székelykáposzta, babgulyás, marhapörkölt és vadpörkölt is. Végül a Fantasztikus Négyes fantázianevet viselő társaság érdemelte ki a legjobbnak járó díjat, ők marhapörköltet készítettek dödöllével. Ezután a kulturális műsor fellépői szórakoztatták a közönséget, a sztárvendég Dankó Szilvi, a mulatós műfaj népszerűbb előadója volt.