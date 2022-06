Tompa Gábor fesztiváligazgató elárulta: megváltozik, kibővül a fesztivál helyszíne, a Széchenyi téri nagyszínpad átkerül a Kazinczy térre, s további két színpadon, a Dísz téren és a zsinagógaparkolóban zajlanak majd az események. Idén is lesz fúvószenekari találkozó, kék lámpás felvonulás, amire egy mentőhajó is érkezik, a Széchenyi téren és a Kossuth utcán, valamint a Dísz téren bor- és gasztroutca kínál mindent, „mi szem-szájnak ingere”, jön a Fradi-kamion, s két díszvendég is lesz: Keszthely és Vecsés. Ami pedig a fellépőket illeti, a teljesség igénye nélkül, zenél a Follow the Flow, a Margaret Island, a Blahalouisiana, a The Carbonfools és a Leander Kills is. (A programról és az útlezárásokról a későbbiekben bővebben is olvashatnak.)