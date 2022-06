A napokban tartott megnyitón Horváth László polgármester köszöntötte a megjelenteket. A kiállított relikviákat tulajdonosa, Strinyi Levente mutatta be. Elmondta, hogy gyerekkora óta érdekelte a katonai pálya, a történelem, mindez ösztönözte arra, hogy annak egy darabját megpróbálja megőrizni. Fiatal kora ellenére régóta gyűjti a katonai régiségeket, érdeklődése 3-4 éve fordult kifejezetten a kitüntetések felé.

– Az utóbbi években jórészt sikerült megszerezni az úgymond alapnak mondható kitüntetéseket, már csak a magasabb kategóriájúakra pályázok – mondta. – A tárlaton látható darabok sokkal gyakoribbak, mint például a Ferenc József-rend. Látható itt egy teljes szett a tisztikereszt kivételével, illetve lovagkereszt, középkereszt, a nagykereszt és a csillag. A kitüntetéseim 99 százaléka eredeti, egy szalag és egy bélésmásolat van csak, mivel nehéz beszerezni az eredetit – magyarázta.

Háborús emlékek

Forrás: Korosa Titanilla

Látható még a tárlaton egy 1813-ból, a napóleoni háborúkból fennmaradt ágyúkereszt (hadseregkereszt) hadi és polgári változata is.

A gyűjtő célja, hogy a Ferenc József-rend sorozatát teljessé tegye. A Ferenc József-rend neves kitüntetésnek számít az Osztrák–Magyar Monarchia repertoárjában, különleges, mert többféle anyagból is készítették – tudtuk meg Leventétől. Az első világháború alatt bronzból, készülhetett külön megrendelésre ezüstből, erre látható példa a kiállításon egy lovagkereszt formájában. Javarészt viszont 14 vagy 18 karátos aranyból állították elő. Érdekességük, hogy a dátumozott oldalukon kis zsanérral felnyitható a kitüntetés közepe. Állítólag ennek oka a lovagiasság, ami az első világégés idején még létezett, ugyanis a hadifoglyok küldhettek haza levelet, megtarthatták kitüntetéseiket, amelyekben elrejthettek méregkapszulát és a fogságban ezzel öngyilkosságot követhettek el.

A kiállítás tartogat még a látogató számára egyéb érdekességeket, így szúró- és vágófegyvereket, egy eredeti hadi puskát a Magyar Királyság arzenáljából. Látható Lehoczky Antal tartalékos főhadnagy hagyatéka, tűzkeresztek és visszacsatolási érmek formájában, vagy Varga György vitézzé avató oklevele, mely Lendvadedesen került elő egy fénykép mögé rejtve. Állapota kissé viharvert, de volt időszaka a magyar történetnek, mikor ezeket a kitüntetéseket a hatalom nem nézte jó szemmel. Strinyi Levente hozzátette, hogy sok el is pusztult ezek közül emiatt, illetve a megmaradtakat nehéz beszerezni hányattatott sorsuk okán.

Kitüntetések karéjában hadi puska és szurony is látható

Forrás: Korosa Titanilla

A gyűjtemény darabjaira jórészt az internet segítségével talált rá a gyűjtő, illetve börzéken, bolhapiacokon, valamint régi házakból is kerültek elő emlékek. Nagyon ritkán, de találni még meglévő, a leszármazottak által megmentett hagyatékokat is.

Előfordulnak meglepetésbeszerzések is, a csendőrszurony Szécsiszigeten, hozzá a hüvely Pákán került elő, az egyik legénységi szuronyt pedig szinte érintetlen állapotban Csömödérben találta meg Strinyi Levente.

A kiállítás egy hónapon át tekinthető meg a könyvtár olvasótermében.