A kamionba Barracuda névre hallgató számítógépes vezetési szimulátort építettek be, amellyel extrém vezetési szituációk is kipróbálhatók. A már bevált borulás- és biztonságiöv-szimulátorokat is magával viszik a turnéra, így olyan élményben lehet részük az érdeklődőknek, amiből megérthető, miért rossz karambolozni.