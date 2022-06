A folklór e válfajának művelői a megye több településén jelen vannak, gazdagítva a kulturális életet. A néptánc iránti érdeklődés hullámzó, manapság divatja van ismét, népszerű a fiatalok körében. A titok talán ez esetben is az: ha a gyermekekben már korán, óvodáskorban elültetik az érdeklődés magját, akkor később is szívesen foglalkoznak ezzel. Az elmúlt hétvégén Lentiben megtartott népművészeti fesztiválon Zala megye néptáncos közösségének nagy része képviseltette magát, a táncosoknak népzenészek húzták a talpalávalót, nem fogytak ki a dalokból egész napon át, és mellettük kézművek is bemutatkoztak. Közösen mutatták meg, hogy mennyire erős és színvonalas a népművészeti mozgalom Zalában.