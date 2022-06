Három év után végre újra beizzíthatták a rezsót, minitűzhelyet az asszonyok és férfiak, sőt voltak teljesen új és fiatal csapatok is a vidám hangulatú forgatagban. A nyugdíjasklubok is ötletes fantázianévvel sütötték az igazi zalai csemegét. A népművészeti műsor és a kiállítás, kézműves kirakodóvásár megtekintése után nem vonulhattunk úgy végig a völgyben kialakított Prósza utcán, hogy ne botlottunk volna ismerősbe, vidáman falatozó barátba. Aztán gondolatban már meg is sütöttük a jövő hétvégi menüt, amiben ugyancsak szerepelt ez a paraszti étel, amit Somogyban ugyanúgy ismernek, mint Zalában. Ki burgonyásan, ki zöldségesen, ki tejfölösen vagy éppen anélkül készítheti.