A mai modern világunkban de jó is lenne minél több időt tölteni a szabadban, a táska mélyére űzni a mobiltelefonokat, félretolni az aktákat, a tennivalókat, és csak úgy lógatni a lábunkat. Emlékszem – bő több évtizede – az egykori városi strandon próbáltam felkészülni az érettségi vizsgára. Az igyekezet megvolt, a kedv már kevésbé, mert elvonta a figyelmemet a gyerekek vidámsága, s a nyárias hűs habok is többször csábítottak csobbanásra, mint a lecke lapozgatására. Lelki szemeim előtt most a laptoppal a kezemben ülök a kinti medence partján, és írom ezeket a sorokat. Fájdítóan közel van ugyanis az uszoda, az irodából rálátok a komplexum hátsó, füves részére. Remélem, hogy a munkaidő letelte után sokszor fogom élvezni még a strandolást az újonnan átadott komplexumban.