Már a pénteki nyitónap is jól sikerült a kanizsai Erzsébet téren, ahol egymást váltották a helyi és környékbeli tánccsoportok a színpadon. Míg néhány csoport az Ady utca sétálóutcai részén mutatta be az év során készített koreográfiáit. Szinte mindenféle stílus szerepet kapott, a néptánctól, a zumbán, a társastáncon át egészen a modern mozdulatokig. Estére már egyre több család látogatott ki a rendezvényre, akiket a Tom White and the Mad Circus elnevezésű banda rock and roll dallamokkal szórakoztatott, az estét a Héliosz zenekar hangulatos bulija zárta.

Forrás: Gergely Szilárd / Zalai Hírlap

Szombaton a kellemes nyári időben még többen érkeztek a térre és környékére. A látogatókat délelőtt kiegészítő programok is várták, ahol nem a tánc volt a főszerepben. Népszerűnek bizonyult a Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület programja, akik a speciális távcsövüket irányították a Nap felé.

Forrás: Gergely Szilárd / Zalai Hírlap

– A központi csillagunk felszínét lehetett megnézni egy szűrő berendezéssel ellátott távcsővel, más módon szigorúan tilos – mondta Gazdag Attila elnök. – Ezen kívül egy nyertes pályázatunk jóvoltából felállítottunk azt a miniatürizált modellt, melyben most 1,9 milliárdszorosra kicsinyítettük le a Marsig a Naprendszert.

Ha már apróságok, akkor szintén nagy sikert aratott minden korosztály körében a Fő utcán az RC Club Nyugat-Magyarország modellautó bemutatója. A csapat egyik tagja, a tapolcai Makkai Lajos elmondta: többféle méretarányban lekicsinyített autókkal érkeztek, melyek irányítása nagy koncentrációt igényel, de igyekeztek a lezárt utcán bemutatni milyen trükkök elvégzésére képesek a "sofőrök".

Forrás: Gergely Szilárd / Zalai Hírlap

A gyerekek körében a sakkot népszerűsítették, de találkoztunk két csinos hölggyel, akik nemes egyszerűséggel ingyen ölelést osztottak a járókelőknek. Utóbbi ötlet úgy tűnik nagyon jól bevált, hiszen sokaknak mosolyt csalt az arcára.

Forrás: Gergely Szilárd / Zalai Hírlap

A fesztivál legnagyobb "durranásának" kétségkívül a Kanizsa Arénától induló és az Erzsébet térig tartó karneváli felvonulás bizonyult. A főszervező Eraklin Táncklub Egyesület vezette fel a sort, mögöttük kamionokról és teherautókról szólt a zene, a csoportok több koreográfiát is bemutattak. Az útvonal mentén a közönség végig tapsolta a tömeget, akadtak olyanok is, akik táncra perdültek.