Elutazásuk előtt Papp Gábor polgármester látta vendégül a város két kiválóságát, s közösen felelevenítették: Sallai Jenő korábban a Rajkó zenekar tagja volt, 1996 óta pedig Hévízen él családjával. Az elmúlt évtizedekben sokat dolgozott külföldön, az utóbbi időkben főként luxushajókon, most pedig egyik régi barátja hívta meg, hogy egy háromtagú formációban együtt zenéljenek egy éven át Japánban.

– Most, hogy vége a járványnak, módunkban áll kimenni, hogy egy nívós parkban játsszunk, ahol több luxusszálloda áll – fogalmazott Sallai Jenő előadóművész. – Itt klasszikus zenét, tánczenét, musicaleket adunk elő, s mindenféle irányzatból játszunk majd.

A 25 éves, ifjabbik Sallai Jenő is a felkelő nap országába készül, ahol ő is egy háromtagú formáció tagjaként játszik majd öt hónapig. Mint mesélte: a hévízi Illyés-iskola elvégzése után zenei tanulmányokat folytatott, diplomáját most szerezte meg a Pécsi Tudományegyetemen.

– Két hete volt a diplomakoncertem, azóta pedig egész napos próbákkal készültem az öt hónapos japán turnéra, ahol, édesapámhoz hasonlóan, egy klasszikus trió tagjaként játszom majd – mondta el ifj. Sallai Jenő hegedűművész. – Heti hat napon lesz night koncertünk, ezenkívül 20 perces szólóelőadások is várnak rám.

Az ifjú művész októberben Rómában zenélt, és személyes kihallgatáson találkozhatott Ferenc pápával. Emellett ugyancsak tavaly, egyedüli európaiként, részt vett egy mesterkurzuson, amit két sikeres koncert követett.

Ha télen hazatér, elkezdi tanári gyakorlatát, emellett önálló koncerteket tervez, és próbajátékokra készül a legrangosabb hazai szimfonikus zenekarokhoz.

Papp Gábor, Hévíz polgármestere azt mondta: mindez büszkeséggel töltheti el a család mellett a város közösségét is.

– Példaértékű, hogy van egy ilyen fiatalember, aki Hévízen kezdte pályafutását szülei és a tanárai segítségével, majd nagyon kemény munkával, s vélhetően sok családi áldozat után most világraszóló karrier áll előtte – szögezte le a városvezető. – A tudása egyértelműen megvan ehhez, már csak egy kis szerencse, és persze a Jóisten támogatása szükséges.

Papp Gábor arról beszélt, ha a két kiváló zenész hazatér, Hévíz több fellépési lehetőséget is szeretne biztosítani számukra.