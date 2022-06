Alig kezdődött el, s szinte szempillantás alatt elsuhant a tartalmas időtöltést kínáló, a művészek és a helybéliek körében egyaránt kedvelt kulturális összejövetel. A megnyitón Nagy László fővédnök, az Euroaszfalt ügyvezetője és Kovács Dezső polgármester mondott köszöntőt, majd a hagyományokhoz híven az ABC sorrendben következő alkotó, a budapesti Bényi Éva festőművész kiállítását Szendi-Horváth Éva újságíró ajánlotta az érdeklők figyelmébe. Az egyhetes kavalkádon volt pálinkamustra, zenés irodalmi est, beszélgettek Keresztes Ildikóval, megidézték a boldog békeidőket és a gengszterek világát a „Buday-bárban”. A zárókiállítás is hasonlóan jó hangulatban fog telni, ahol Horváth Tibor gitárművész működik közre. Jövőre nagykorú lesz a kezdeményezés, s az elmúlt évekből csakis a szép élményekre, vidám és önfeledt beszélgetésekre emlékezik Buday Mihály.

A résztvevők az önálló munkán kívül egymástól is sokat tanulnak. Előtérben a keszthelyi Németh Ida fest, aki már másodszor vesz részt a művésztelepen

– Ez az egész szó szerint egy megvalósult álom. Egy olyan társművészeteket is felölelő kulturális találkozó jött lére, amit nagyon szeretek és amivel örömet tudok szerezni talán minden résztvevőnek, hozzánk betérőnek – összegezte a festőművész, amikor bepillantottunk minap az alkotói folyamatokba. – Zalaszentgyörgy művészbarát település, ez már a kezdetekkor megmutatkozott, amikor hat-hét magának való művészember ideérkezett. Hamar befogadtak minket, aztán az itt lakóknak, az önkormányzatnak és az évenkénti fővédnökséget elvállaló vállalkozásoknak, az alapítványunknak köszönhetően növekedtünk létszámban. Idővel hölgyeket is hívtunk, örülünk, hogy a családos művészek is egy-egy hétre kikapcsolódnak, alkotnak nálunk. Itt nincsen szakmai féltékenység, mindenki a saját stílusában dolgozik. Óhatatlanul új technikákat lesünk el, ötleteket merítünk a másiktól, majd kipróbáljuk azt. Ez a folyamatos fejlődés egyik legszebb útja úgy, hogy mindenki önmagát adja. Nagy öröm továbbá, hogy mindig vendégül láthatjuk az óvodásokat, valamint most idén két nyolcadikos diák is becsatlakozott, akik komolyabban gondolják ezt a pályát.

Buday Mihály körbevezet minket, a társaság sokszínű, barátságos, öröm betérni a telepnek helyet adó közösségi házba, ezt már sok éve tapasztaljuk. Megtudjuk, hogy egy budapesti, frissen házasodott művészpár mondhatni, itt tölti a mézesheteket. A visszatérők mellett pedig jól esik egy-egy új arcot is bemutatni. Georgeta Monica Tornean Arad mellől érkezett, aki kiválóan beszél magyarul.

– Nemrég költöztem el a városból egy húsz kilométerre található faluba, ahol csodálatos környezet vesz körül. Nagyon jó ott, szabadabbnak érzem magam, kiváló hely az elmélyült alkotói munkához. Képzőművészeti líceumot végeztem, majd festő- és szobrászati kurzusra jártam. A festés és szobrászat mellett mozaikokat is készítek. Inkább figuratív, ám mégis álomszerű képeket festek. Az akril alapra főleg olajfestéket használok, amivel könnyebb az áttetsző, fantáziavilágot megidézni, a finom átmeneteket elérni. Nagyon szeretem ezt a képzeletbeli, különleges, meseszerű univerzumot, ami annyira a sajátom. Kiváló mód arra, hogy így fejezzem ki legjobban az érzéseimet. Bár sokféle technikát, stílust kipróbáltam, ez a téma maradt számomra a legkedvesebb.

A budapesti Kerezsi Anita egy hajót ábrázoló festményt készített ottjártunkkor

Budapestről érkezett Pálinkás Mariann, aki néhány hete egy másik telepen találkozott Buday Mihállyal, s örömmel fogadta el az invitálást. A képzőművész gyermekkora óta tudatosan készült erre a pályára, tanulmányait a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar festő szakán végezte. Képein jól látszódik a dinamizmus, a plasztikusság és a színek szeretete.

Elmélyült munka napközben. Idén Bényi Éva festőművész (előtérben) alkotásaiból nyílt kiállítás a Porta Tájházban

– Nagyon érdekel és izgat a színek egymásra hatása, a fény-árnyék játéka, ezáltal a kontrasztok. A téma számomra csak alibi ahhoz, hogy újabb és újabb árnyalatokat keverjek ki. Sokszor olyan színkombináció jön létre, ami nem mindig szokványos. Hosszú az az út, amikor eljutunk a konkrétan megtanult és begyakorolt technikáktól egy olyan szintre, amikor minimálisan tudjuk leabsztrahálni a látványt, s egy felismerhető motívumot jelenítünk meg. Szeretek itt lenni, sokat tanultuk egymástól, miközben személyiségünk, lelkünk is gazdagodott.