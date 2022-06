A Nagykanizsai Civil Kerek­asztal Egyesület, a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa és a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság bonyolítja le a „Játék a jövőért II.” című bűnmegelőzési programot, melynek célja az iskolai bántalmazás, a fiatalok áldozattá válásának megelőzése művészeti, drámapedagógiai módszerek alkalmazásával.

A projekt kiemelt program­eleme a „Ne hagyd, hogy bántsanak, és te se bánts mást” címmel meghirdetett, bűnmegelőzési célú művészeti pályázat, melyre általános iskolások pályaműveit várták vizuális művészetek és irodalom kategóriában. Beszédében Budavölgyi Kálmán, a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület ügyvezető elnöke elmondta: a kiírásra 65 diáktól érkezett 66 kép, grafika, vers és novella, melyek közül 48-at kiállítás keretében is bemutatnak.

Az elnök azt is hozzátette: 29 településről jöttek pályázatok Debrecentől Mohácsig, sőt, egy-egy pályázó a külhoni magyarokat is képviselte Vajdaságból és Felvidékről. A tervek szerint a tárlat anyagát vándorkiállítás jelleggel más településekre is elviszik majd, illetve a projekt folytatásaként osztálytermi keretek között, 35 alkalommal, Cybervalóság címmel drámapedagógiai foglalkozásokat is tartanak a zalai diákok részére.

Dr. Vereckei Csaba dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány is szólt a megjelentekhez, és azt mondta: sajnos nehéz időket kell most megélniük a fiataloknak, az iskolai bántalmazás jelen van a mindennapokban. A rendőrség ugyanakkor megpróbál minden eszközzel tenni ez ellen.

A Kanizsai Fiatalok Közössége fellépése után került sor a pályázat eredményhirdetésére, mely során 22 alkotót díjaztak.