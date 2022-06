A tornateremben 600 gyerek tapsolt Magyarország egyik legsikeresebb úszónőjének, aki ezekben a hetekben várja első gyermekét. A mindszentys sportnap szervezője, Halász Gergely és Tóth Gábor igazgató köszöntötte az egybegyűlteket. A vendég az iskola vezetésétől megkapta a 2015- ös, jelesre letett, előre hozott érettségi dokumentumát, amit eddig az iskolai páncélszekrény őrzött. A küzdőtéren először egykori osztályfőnöke, Horváth András beszélgetett Illés Fannival. Fotók segítségével idézték fel az itt töltött diákéveket, az osztályfőnöki órákat, a botfai kirándulásokat, a londoni utazást, s mindazt, ami osztálytársakkal és tanáraikkal megeshet a végigélt négy év alatt. Fanni elmesélte, kikkel maradt meg a kapcsolat az osztályból, s azt is, milyen igénybevételt jelentett az úszás és a tanulás összeegyeztetése, s mikor került a hangsúly végül a sportra.

Illés Fanni egykori alma materében, a Mindszenty-iskolában több száz diák előtt beszélt az élsport által megkívánt kitartásról, munkabírásról, kudarctűrésről és sikerorientáltságról. A hazai élsport jeles képviselője két gimnazista, Nagy Dorka és Németh Anna Rebeka kérdéseire is válaszolt. Elmesélte, már a gimnazista évei is fegyelmezett munkarendben teltek, hajnali háromnegyed ötkor kelt, hatkor már az úszómedencében volt, majd az iskolai órák után délután háromtól ötig újra, csak azután állt neki a másnapi tantárgyi feladatoknak a kollégiumban. Az elszánt munka meghozta a gyümölcsét, de azt is elfogadta, ha néha nem került a versenydobogók legfelsőbb fokára. Ezért is érzi közeli példaképének és barátjának Hosszú Katinkát, mindkettőjüknek a negyedik olimpiai részvétel jelenti a siker csúcsát. Ha a javunkra fordítjuk az élettől kapott pofonokat, tudunk haladni a saját utunkon, mondta, s ezt ajánlotta mindenkinek, aki még gátlásokkal, önbizalomhiánnyal küzd.

– Sosem a sikerből, mindig a kudarcból tanultam, az vitt előre – mondta Illés Fanni, hozzátéve, neki is meg kellett küzdeni saját magával, de ma már örül, hogy egy Sziget Fesztiválra kerekesszékkel és nem az addig viselt műlábakkal, mankóval ment, mert az emberek nagyon jó fejek voltak vele, felszabadulttá tették. Teljes életet él, edzői képesítése mellé hamarosan egyetemi diplomát szerez, s néhány hét múlva édesanya lesz.