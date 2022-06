Merics István történelemtanár fontosnak tartja a környezetvédelmet és az újrahasznosítást, s ezt az üzenetet igyekszik nebulóinak is átadni. A napokban némi „potyaötösért” igen kreatív feladatot adott diákjainak.

Merics István, pedagógus Fotó: zaol.hu

- Az interneten böngésztem, mikor rátaláltam egy másik zalaegerszegi iskola tanulói által készített várakra. Eszembe jutott, hogy gyerekként édesapámmal mi is elkészítettük papírból és fölösleges hungarocell lapokból a Jáki templom pici kis mását. Tudtam, hogy egy ilyen feladatot a diákjaim is élveznének, ám egy kicsit csavartam az ötleten. Mivel a Petőfi-iskola „ökosuli”, adta magát, hogy csak otthon található, kidobásra ítélt anyagokból dolgozzanak a gyerekek. A történelemhez kapcsolódva természetesen középkori várakat kellett elkészíteniük – nyilatkozta a pedagógus.

A Sümegi vár makettje Fotó: zaol.hu

A tanár kifejtette, hogy a szorgalmival több célja is volt. Elsősorban az, hogy a tanult tananyaggal kapcsolatban, játszva sajátítsanak el új tudást és szerezzenek élményeket, másfelől, hogy megtapasztalják az alkotás örömét.

- Azt is szerettem volna megmutatni nekik, hogy egy kis kreativitással mennyi kidobásra ítélt tárgy születhet újjá, ráadásul így a környezetet is óvjuk a sok szeméttől. Szomorúan látom, hogy napjainkra háttérbe szorultak a kézzel készített játékok. Remélem, hogy ez a kis feladat és az érte kapott jutalmak megmutatták a gyerekeknek milyen jó dolog, ha saját magunknak készíthetünk valami szépet – folytatta a tanár.

A Diósgyőri vár makettje Fotó: zaol.hu

A feladat nagy sikert aratott, több nebuló is lelkesen vágott neki az építésnek, az eredmény pedig még Merics Istvánt is meglepte. A diákok által elkészült többek között a Notre-Dame-Székesegyház, a Sümegi és a Diósgyőri vár is.

A "Fantázia vár" közepén kis lakók is helyet kaptak Fotó: zaol.hu

- A gyerekek nagyon változatos anyagokat használtak fel. Kreativitásuk lenyűgözött, mert olyan anyagok és tárgyak is felhasználásra kerültek, amelyekre én nem is gondoltam. A teljesség igénye nélkül: kartonpapír, toalettpapír guriga, üdítős palack, szalvéta, papírmasé, gyurma, doboz, de még egy félig felfújt lufi is került a makettekre a kertben és utcán található kisebb kavicsok mellett – újságolta a pedagógus.

A Notre-Dame-Székesegyház kicsiben, kartonból Fotó: zaol.hu

A sok szép alkotás természetesen nem maradt jutalom nélkül. A jó jegy mellett a Petőfi-iskola aulájában is kiállították a jól sikerült várakat.