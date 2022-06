A városvezető kiemelte: két nehéz éven vagyunk túl, és ebben az időszakban minden eddiginél nagyobb figyelem fordult a pedagógusok és munkájuk felé, amely mellett lelkileg is nagyon sokat tettek diákjaikért, különösen az online oktatás idején.



– A tanár személyisége mindennél meghatározóbb, és ezt nem tudja pótolni senki és semmi, a digitális világ kiváltképp nem – szögezte le Hévíz polgármestere. – A pedagógus ott van diákjai szavaiban, mozdulataiban, s magunkba pillantva tetten érhetjük egy-egy régi, kedves tanárunk, tanítónk szívünkre helyezett gondolatát, kitartását.



Ez a hivatás „nem szimplán az elvégzett munkát jelenti”, hanem szellemiséget, egész életre szóló elhivatottságot, mondta Papp Gábor, aki arról is beszélt: az értékek továbbadása a következő generációknak a legszebb vállalások egyike, amit ember tehet.



– Nagyon bízom abban, hogy ebben a zűrzavaros, értékvesztett világban hamarosan helyreáll a rend, és azt a megbecsülést, elismertséget kapják a gyermekeinket nevelők, amit valóban érdemelnek – folytatta Hévíz első embere. – Azt kívánom, hogy a hitüket soha ne veszítsék el, lelkesedésük lángja mindig tudjon magasra csapni.



Papp Gábor a városházán díszdiplomákat is átadott olyan pedagógusoknak, akik 50, 60, vagy ennél is több éve végeztek. A polgármester megköszönte áldozatos szolgálatát Vas Imrének, Molnár Jánosnénak, Varga Imre Pálnénak és Király Kornéliának. Bittó Józsefné pedig már korábban átvette vasdiplomáját.



Az ünnepi program Szatmári Tony zenés irodalmi estjével zárult, aki Ady-blokkal kezdte műsorát, de dalolt Nagy Lászlótól is, 1957-ből: „S dúlt hiteknek kicsoda állít / káromkodásból katedrálist? / Létem ha végleg lemerült, / ki rettenti a keselyűt! / S ki viszi át fogában tartva / a Szerelmet a túlsó partra!”.