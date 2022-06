A terület átalakítási, felújítási munkálatainak kezdetén a természetvédelmi hatóság előírta, hogy az itt költő fecskéket ki kell zárni az épület belső részeiből. A madarakat persze nem akarták elüldözni, ezért az északi és a déli homlokzatra műfészkek kerültek. Ez azonban nem nyerte el a repülő lakók tetszését. – Amikor a fecskék ősszel elmentek, lehálóztuk az épületet, s így a fecskefészkeket is, de mivel most visszatértek a madarak, ezért elbontottuk a hálót – fogalmazott Papp Gábor polgármester. – Persze, a műfészkek is fennmaradtak, és ez így lesz egészen augusztus végéig, tehát szabadon jöhetnek a fecskék erre a területre.

A homlokzatokat ugyanis egyelőre nem érintik a munkálatok, így lehetett megoldást találni a visszatérő madarak nekik is tetsző „lakhatására”. – Sajnos a fecskék a sűrűn rakott műfészkeket valószínűleg túlzsúfoltnak érezték, ezért kellett lebontani az épületről a hálókat, amelyek megakadályozták, hogy a régi buszpályaudvar épületét használják – mondta el Sinka Gábor, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tájegységvezetője. – Mindemellett kicsit szellősebbé is tettük a kihelyezett műfészkeket, felére csökkentettük a számukat, így reméljük, a fecskék újra elfoglalják fészkelőhelyeiket.