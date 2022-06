A 28 napirendi pontot tárgyaló közgyűlést követő tájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester kitért arra is, hogy az iparűzési adó kiesése miatti állami kompenzációt eredetileg 400 millió forinttal számolták, de ez az összeg a kormánnyal folytatott tárgyalásokat követően 529 millió forintra nőtt. Balaicz Zoltán megemlítette, hogy jövőre visszaáll az iparűzési adó befizetésének járvány előtti rendje, s ez jelentősen javítja majd a város anyagi helyzetét. A költségvetést érinti, hogy a városba érkezett és itt ellátott ukrán menekültekkel kapcsolatos költségek fedezetére állami támogatást kapott az önkormányzat. Emellett a szakminisztérium átvállalta Czobor Mátyás szobrának és a Szelestey-gyűjtemény megvásárlásának költségeit. A Modern városok programból rendelkezésre álló pénzek kamatbevételei és beépültek a költségvetésbe, valamit megérkezett a Mindszentyneum fenntartására előirányzott plusz százmillió forint állami támogatás.



Módosították a településrendezési terveket, az építési szabályzatot, ez és a kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánítások több helyszínt is érintettek. Néhány ezekből: az Andráshidára tervezett minibölcsőde, a vívócsarnok bővítése a kerekesszékes sportolók részére, a Duális Szakképző Központ mellett létesítendő új tanműhely megépítéséhez szükséges szabályozás, a módosítással a Baross utcában teszik lehetővé garázs építését. Megemlítendő még a Jákum utcai Morandini ház, amelynek főépülete továbbra is helyi védettség alatt marad, azonban a romos állapotú, életveszélyes és funkció nélküli épülettoldások elbonthatók lesznek.



A közgyűlés módosította az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendeletet. Ennek kapcsán elhangzott, hogy az elkóborolt állatok befogása, az állati tetemek elszállítása, az ebrendészeti telep működtetése, a telepre kerülő állatok oltása, egészségügyi kezelése a városnak évente 17 millió forintot meghaladó kiadást jelent. Ezek a költségek a felelőtlen állattartók miatt terhelik az önkormányzatot, ezért az ebrendészettel kapcsolatos díjakat megemelik, mégpedig közel a duplájára. Ez sem fogja azonban fedezni az előbb említett összeget, hiszen a díjakból a mostani tételek mellett évente alig másfél millió forint bevétele volt az önkormányzatnak.



A képviselő-testület névhasználatokról döntött: a lakók kérésére az eddig csak helyrajzi számon szereplő utak kaptak nevet, és immár Botfán Kereksűrű, Páterdombon Gévaalja utca is található. Mindezek mellett a közgyűlés hozzájárult, hogy a Balatoni úton működő Zalaegerszegi Adományközpont Alapítvány használhassa a város nevét. Döntöttek az idei és jövő évi víziközmű-fejlesztési feladatokról. Ennek alapján az ivóvíz-hálózat fejlesztésére közel 725 millió, míg a szennyvíz-rendszerre 1,3 milliárd forintot lehet költeni, törekedve arra, hogy a lehető legtöbb feladattal a Zalavíz Zrt.-t bízzák meg.

A polgármester szólt arról is, hogy több milliárd forint értékű hulladékgazdálkodási fejlesztés zajlik a megyeszékhelyen, és ennek részeként új, 1000 négyzetméteres hulladékudvar épül a meglévő közelében.