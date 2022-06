A foglalkozásokat ezúttal az önkormányzat mellett a Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Nemzeti Művelődési Intézet támogatta. Tavaly, a népművészeti egyesület támogatásával indult a gyöngyösnecc-fűző szakkör, melyhez a pályázat a teljes anyagszükségletet és az oktató díjazását is biztosította. Szvetics Jánosné vezetésével a 16 alkalom lehetővé tette a résztvevők számára, hogy elsajátíthassák a gyönyörű, régi, hagyományos kiskomáromi viselet tervezését, szabását, varrását, díszítését.

A Nemzeti Művelődési Intézet „A Szakkör – Tudásunkkal kézenfogva” programja lehetőséget adott indult a csipkeverő szakkör elindítására Puklér Hajnalka vezetésével. Itt is nyolc fő résztvevő tevékenykedett, akik megismerhették, a vert csipke készítés sok-sok apró mozdulatát, változatát és trükkjét. Nem volt ismeretlen terep a „mézesezés” a művelődési ház programjain rendszeresen résztvevők számára, hiszen Némethné Kocsis Veronika az intézmény dolgozójaként több alkalommal is vezetett ilyen jellegű díszítő foglalkozásokat. Most azonban az első lépésektől az utolsóig beavatta a kilenc fő résztvevőt a mézeskalács készítés fortélyaiba: gyúrtak, szaggattak, sütöttek, aztán mázzal díszítették, csinosították a készülő alkotásaikat. A kiállítás június 30-ig a művelődési ház nyitvatartási idejében látható.