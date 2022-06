A kiegészítő programok között a Fő utcán oldtimer autócsodákat láthatnak az érdeklődők, míg egy modellező egyesület jóvoltából több apró járművet is lehet irányítani. Ugyanitt a Nagykanizsai Amatőrcsillagász Egyesület érdekes előadásába lehet belehallgatni Gazdag Attila vezetésével, a gyerekek kipróbálhatják sakktudásukat is. Azokat is várják, akik egy kis szeretetre vágynak, őket két ifjú hölgy ingyen átöleli.

Egyszóval érdemes kilátogatni ráadásul 15 órától látványos karneváli felvonulás lesz, melyen közel 800 táncos vonul végig a városon, a Kanizsa Arénától az Erzsébet térig. Fellép többek között Szulák Andrea és a Don Lázi zenekar, 20.30-tól az Ocho Macho ad koncertet, 22 órától tűzijáték és diszkó zárja a programok sorát.