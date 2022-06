- Utazásunk során először felkerestük Északnyugat-Dunántúl egyik legjelentősebb román kori templomát Lébényben, a több mint 800 éves,

egykori bencés templomot - kezdte Császár Dezső. - A település a Szent Jakab zarándokút magyarországi központja is egyben. Tovább utazva Pannonhalmára, Magyarország egyik fontos lelki központjába érkeztünk meg. Az épületegyüttes az UNESCO Világörökség része. Itt helyi vezetéssel a bencés szerzetesrend kolostor apátsági templomát, könyvtárát tekintettük meg, ahol a tihanyi apátság 1055-ben keltezett alapítólevelét is őrzik, mely az egyik legfontosabb magyar nyelvű szórványemlék. Ezek után Győrbe érkeztünk, ahol a városnéző kisvonattal, majd pedig gyalogosan fedeztük fel a települést, nagy élmény volt megismerkedni az óváros nevezetességeivel.



A klubvezető még hozzátette, hogy a kiránduláshoz támogatást is kaptak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től ,valamint a lenti Civilkurázsi Közalapítványtól.