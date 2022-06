A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint jelentősen változik a Győrből Pápa, Ajka, Sümeg, Keszthely, Hévíz, Nagykanizsa, Zalaegerszeg felé induló, valamint a Veszprém és Zalaegerszeg/Nagykanizsa közötti útvonalon Tapolca vagy Balatonfüred, Keszthely, Hévíz érintésével közlekedő valamennyi autóbuszjárat menetrendje. Módosul a Tapolcáról, Sümegről, Zalaszentgrótról, Keszthelyről Budapestre közlekedő autóbuszok indulási időpontja is.

Az új szolgáltatást általánosságban jellemzi, hogy valamennyi, a térségben közlekedő országos és regionális autóbuszjárat összehangoltan, a jelenleginél egyenletesebb elosztás szerint indul, és számos rövidebb szakaszokon közlekedő járat összekötésével is jelentősen bővül a térségben a közvetlenül elérhető viszonylatok száma. Az autóbuszok többször érintik a vasútállomásokat, ezáltal javulnak a csatlakozások az autóbuszok és a vonatok között is. Egyes vonalakon az első járat korábban, az utolsó később indul.



A Győrből Pápa érintésével Ajka, Devecser, Sümeg, Tapolca, Keszthely, Hévíz, Zalaegerszeg, Zalakaros, Nagykanizsa irányába induló autóbuszjáratok a Győr és Pápa közötti szakaszon egyenletesen óránként indulnak, így a vonatok és a buszok Győr és Pápa között együttesen már félóránkénti eljutást biztosítanak.



Jelentősen változik a Győrből Hévízre, Keszthelyre közlekedő járatok menetrendje is, több járat közlekedik Zalakarosra, vagyis naponta 3 járat indul irányonként a Győr–Pápa–Devecser–Sümeg–Hévíz–Keszthely–Zalakaros–Nagykanizsa útvonalon. A járatok indulási és érkezési időpontjai megfelelően illeszkednek a Győrből, Pápáról a zalai fürdővárosokba utazók utazási szokásaihoz.



Szintén változik a Zala és Veszprém megye között közlekedő járatok menetrendje, így Zalaegerszegről és térségéből Keszthely mellett már egészen Balatongyörökig biztosított az óránkénti eljutás. A Balaton északi partján fekvő valamennyi település kétóránként lesz elérhető, mint ahogy Balatonederics, Tapolca, Kapolcs és térsége is.



Zalaegerszegről Nagykapornak, Zalacsány, Hévíz érintésével Keszthely felé közlekedő valamennyi autóbuszjárat Keszthelyen csatlakozik a Balaton déli partja irányába induló vonatokhoz – egyetlen átszállással biztosítva a térség kapcsolatát a Balaton északi partja mellett a tó déli partján elhelyezkedő településekkel is. A Balaton északi partjának elérhetősége Lentiből és térségéből is kedvezőbbé válik az új menetrendnek köszönhetően, mivel egész évben naponta két közvetlen autóbuszjárat is indul a tó irányába.



A Tapolca–Balatongyörök–Keszthely útvonalon egész nap óránként indulnak az autóbuszok, a járatok többsége Hévízig, illetve Hévíztől közlekedik, biztosítva ezáltal Tapolcáról, Balatonedericsről Balatongyörökről, Vonyarcvashegyről, Gyenesdiásról Tapolca, Keszthely és Hévíz kedvezőbb megközelíthetőségét.



A Veszprémből Zala megye irányába közlekedő járatoknak köszönhetően a veszprémi megyeszékhely és a Balaton északi partján fekvő települések közötti elérhetőség is javul, mivel napközben kétóránként, reggel Veszprém, délután Balatonfüred–Badacsony–Keszthely felé óránként indulnak az autóbuszok.



Új eljutási lehetőségek állnak az utasok rendelkezésére naponta kétszer Szombathelyről, Körmendről és vasúti csatlakozással Szentgotthárd térségéből Hévízre, Keszthelyre és a teljes Balaton északi partjára az új, Szombathely–Körmend–Hévíz–Keszthely–Badacsony–Révfülöp–Balatonfüred–Veszprém útvonalon közlekedő járatokkal.



A Tapolca–Lesencetomaj–Várvölgy–Keszthely, valamint a Sümeg–Bazsi–Zalaszántó–Keszthely útvonalon közlekedő autóbuszok menetrendje is átalakul. Az autóbuszok Tapolca és Keszthely között reggel és délután jellemzően óránként, a délelőtti időszakban kétóránként, Sümeg és Keszthely között pedig jellemzően óránként, egyenletes elosztás szerint indulnak. A járatok Keszthelyen Kaposvárig, illetve a Balaton déli partján át egészen Budapestig közlekedő vonatokhoz biztosítanak csatlakozást. Ennek köszönhetően Tapolcáról, Lesencetomajról, Várvölgyről, Sümegről, Bazsiból, valamint Zalaszántóról könnyebben megközelíthetőek a Balaton déli parti települései – jelezte a Volánbusz.