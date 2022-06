Stenczinger László az országos tűzoltónapon vehette át a díjat, mellyel az Országos Tűzoltó Szövetség jutalmaz olyan személyeket, akik társadalmi munka keretében, önzetlenül hosszú évek óta sokat tesznek egyesületük és a köz érdekében.



- Természetesen, nagyon örültem a kitüntetésnek, s habár közhely, de igaz: az ember nem ezért csinálja - bocsátotta előre Stenczinger László, aki nem mellesleg a Nagykanizsai Hivatásos Tűzoltóság különleges-szerkezelője. - Nekem ez a hivatásom, az életem, ez volt az előttem járók hagyománya, amit én is büszkén viszek tovább. Ugyanis édesapám és nagybátyám is oszlopos tagjai voltak a szepetneki tűzoltó egyesületnek, így aztán tizenéves korom óta bejáratos voltam az önkéntes tűzoltókhoz. Gyakorlatilag belenőttem ebbe, főleg azért, mert nagy hagyománya volt Szepetneken az önkéntes tűzoltóskodásnak. Anno még minden évben készültek a megyei önkéntes tűzoltó versenyre, én pedig sugárvezetőként csatlakoztam a csapathoz. Sokáig jól működött a dolog, de a rendszerváltás idején sajnos, visszaesett a lendület. Csak akkor indultunk el újra "felfelé", amikor 2000-ben osztrák testvértelepülésünktől, Grimmensteintől kaptunk egy használt tűzoltó autót. Műszaki ember lévén elvállaltam a gépjármű fecskendő forgalomba helyezését és műszaki vizsgáztatását, majd az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. Ennek kapcsán egyre jobban beleláttam az egyesület adminisztratív munkáiba és ekkor kiderült, hogy bizony, van mit tenni abban is. Nekiláttam hát, s egyszer csak azt vettem észre: én vagyok az elnök. Ennek már talán húsz éve is van. 2007 óta vagyok hivatásos tűzoltó, s a mostani szabályozás szerint elnök így már nem lehetek, ezért parancsnokként, szakmai irányítóként teszem a dolgom tovább.



Stenczinger László jelezte: nemrég fejeződött be új szertáruk építése, nagy bánatuk azonban, hogy a több, mint 50 éves, jelenleg alkatrészgondok miatt használhatatlan Opel Blitz autójuk áll, egyelőre egy szintén öreg Peugeot Partnerrel vonulnak, de ez nem szerkocsi. Nagy szükségük lenne egy új - vagy legalábbis fiatalabb - szerkocsira, már többször is pályáztak, eddig sikertelenül. Ám nem adják fel a reményt...