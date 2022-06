Annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy hagyományindító a kezdeményezés, és az elkövetkező években találkozási pont lesz ez a helyszín mindenki számára, aki érdeklődik a kézművességhez, a népi kultúrához kapcsolódó tárgyak, termékek iránt.

A Göcseji Kézműves Egyesület a Városi Civil Alap támogatásával a nemrég megnyílt Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piacon rendezte meg a tematikus programot a kézművesség világnapján, június 10-én. Az eseményen köszöntőt mondott Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke is.

Nikitscher Bernadette, a Göcseji Kézműves Egyesület vezetője egyebek mellett arról szólt, hogy a kézműves szakmákkal, portékákkal ismerkedőket kulturális programok is várták. A helyi termelők és kézművesek mellett képviseltette magát a hévízi termelői piac, valamint a szécsiszigeti Kerka piac is.

Csodás kerámiákat is felsorakoztattak

Az elnök beszámolt arról is, hogy a tudásközpontban három műhely működik, ahol tíz kézműves, népművész felváltva dolgozik. Irányításuk mellett nemcsak ismerkedni lehet a mesterségekkel, hanem ki is próbálhatók a tevékenységek. Az érdeklődést jelzi, hogy már több szakkört működtetnek: kosárfonás, kerámia, nemezelés, patchworkvarrás, csipkekészítés, bőrdíszművesség, szövés, mézeskalácsozás, gyöngyfűzés nyújt elfoglaltságot. Minden pénteken kézműves, kistermelői vásárt tartanak. Ezeken csoportokat fogadnak iskolákból, óvodákból, és a gyerekeknek két-három fajta kézműves- tevékenységet mutatnak be a kipróbálás lehetőségével. Emellett a naphoz kapcsolódva tematikus meseelőadást is tartanak nekik, ezeken szó esett már a környezettudatosságról, a méhekről és a méz hasznosságáról is. Szintén a fiatalabb korosztályt célozták meg nyári programjaikkal, három napközis, kreatív foglalkozásokat kínáló kézművestábort tartanak Németh Dezső iparművész irányítása és szakképzett pedagógus felügyelete mellett, mondta végezetül Nikitscher Bernadette.